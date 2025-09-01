Monaco ‍: Embolo à Rennes, tout s'écroule

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En quête d’un second attaquant après avoir débauché Esteban Lepaul à Angers, le Stade Rennais a sans doute trouvé son bonheur. Le club breton est sur le point de s’entendre avec Monaco pour Breel Embolo.

Depuis plusieurs jours, le Stade Rennais explore le marché des transferts de fond en comble pour trouver son bonheur dans le secteur offensif. Esteban Lepaul a signé en provenance d’Angers, de quoi ravir Habib Beye. Mais pour l’entraîneur de Rennes, il a toujours été question de faire venir deux attaquants lors de cette fenêtre estivale. La piste Conrad Harder est tombée à l’eau tandis que l’ASSE s’est montrée trop gourmande pour Lucas Stassin. C’est donc sur Breel Embolo que le Stade Rennais s’est rabattu, et les négociations semblaient avancer dans le bon sens depuis dimanche.

Le quotidien national explique qu’un accord avait bien été trouvé pour son transfert, mais contre toute attente Breel Embolo ne s’est pas rendu à Rennes pour une raison que l’on ignore. « L’opération semble être en suspens » ajoute notre confrère Emery Taisne, qui explique que Rennes s’était tourné vers Embolo après l’échec de la piste Harder. C’est à priori un nouveau dossier qui se referme pour la formation entraînée par Habib Beye, qui va peut-être devoir composer avec seulement Esteban Lepaul au poste de numéro neuf cette saison. A moins que Rennes dégaine une nouvelle piste de son chapeau dans la journée pour renforcer son attaque.