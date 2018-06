Mercato : Yoann Gourcuff dépose son CV en Ligue 1

Dans : Rennes, Mercato.

En fin de contrat au Stade Rennais, Yoann Gourcuff n’a pas reçu d’offre de prolongation de la part de ses dirigeants.

Il faut dire que le milieu de 31 ans n’a pas joué un rôle majeur dans la saison des Rouge et Noir. Pas de quoi affecter la motivation du Breton, prêt à reprendre du service dans l’Hexagone. « J’ai toujours l’envie de jouer, j’ai toujours la passion et je pense pouvoir apporter à des clubs de Ligue 1, a assuré le fils de Christian Gourcuff à Ouest-France. Donc la suite, je la vois sur un terrain de Ligue 1 ou à l’étranger. » Le problème, c’est que l’ancien Lyonnais a la réputation d’un joueur fragile, voire cramé.

« Comme n’importe quel joueur entré dans la trentaine, je n’ai plus tout à fait les mêmes caractéristiques qu’en début de carrière, a reconnu Yoann Gourcuff. Mais j’ai une bonne hygiène de vie et je connais bien mon corps. Parce que j’ai envie de jouer, je m’en donne les moyens. J’ai enchaîné les semaines d’entraînement depuis novembre, sans pépin physique. » Et ce n’est que le début de sa lettre de motivation.

Le meilleur poste de Gourcuff

« Même après quinze ans de pratique professionnelle du football, je me sens apte à continuer à jouer, en professionnel, en première division française ou à l’étranger, a-t-il poursuivi. Avec mon expérience, ma maturité et mon vécu, je peux continuer à donner un coup de main à des clubs. » Au passage, le milieu aux 31 sélections en équipe de France a confié qu’il préférait évoluer à la construction du jeu, et non en tant que numéro 10. Avis aux amateurs...