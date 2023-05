Mercato : Séville prépare un coup double à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Habitué à recruter les talents de Ligue 1, Monchi a l’intention de faire honneur à sa réputation lors du prochain mercato. En se tournant une nouvelle fois vers la France, et Rennes plus précisément.

Ces dernières années, Monchi, le directeur sportif espagnol du FC Séville, est devenu l’un des grands spécialistes en Europe pour piocher en Ligue 1 afin de constituer son effectif. Jules Koundé, Lucas Ocampos, Tanguy Kouassi et tant d’autres ont été recrutés par le directeur sportif andalou en provenance des clubs français. Et cela risque de continuer lors du prochain mercato puisque selon les informations de Todo Fichajes, l’homme fort du FC Séville cible deux joueurs du Stade Rennais. Le premier n’est autre que Loïc Badé, prêté cette saison par le club breton à Séville et qui réalise plutôt une saison correcte.

Deux joueurs de Rennes dans le viseur de Séville

L’actuel 11e du championnat espagnol dispose d’une option d’achat à 12 millions d’euros pour le recruter définitivement à la fin de la saison et selon le média, il fait peu de doute que Monchi lèvera cette option d’achat. Todo Fichajes dévoile par ailleurs que le FC Séville cible un second joueur au Stade Rennais, mais le dossier sera plus difficile à mener à terme. Lesley Ugochukwu, régulièrement titularisé par Bruno Genesio au milieu de terrain, a également les faveurs du dirigeant espagnol qui cherche activement un successeur à Fernando.

Le profil du milieu de terrain rennais plait beaucoup en Espagne, mais le contrat d’Ugochukwu à Rennes court jusqu’en 2025, ce qui signifie que Séville devra passer à la caisse pour rafler la mise. Estimé à seulement 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu de Rennes ne devrait pas être bradé par sa direction et ne partira certainement pas en-dessous de 10 à 15 millions d’euros. Il faut dire que son profil est susceptible de plaire ne Premier League, où des clubs ont déjà investis des sommes plus importantes pour des joueurs aux caractéristiques similaires.