Mercato : Seko Fofana, le dernier coup de folie de Rennes

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Seko Fofana a encore offert un récital face à Rennes avec un but venu d'ailleurs. Histoire de montrer tout son attachement à Lens ou de négocier un futur contrat ? Le joueur a laissé planer le doute après le match et son adversaire du soir pourrait même l'accueillir.

Le syndrome de Stockholm est une pathologie bien connue des clubs de football. Quoi de mieux que recruter son propre bourreau finalement. Rennes pourrait s'inscrire dans cette lignée. Samedi soir, les Rennais ont subi la foudre à Bollaert. Son nom ? Seko Fofana. Le milieu ivoirien a offert un récital pour porter le RC Lens aux commandes de la Ligue 1 après un succès 2-1. Surtout, il s'est offert le luxe d'inscrire un but sensationnel avec passements de jambes et frappe assourdissante des 25 mètres pour tromper Alemdar.

Rennes sur Seko Fofana depuis la semaine dernière

Le talent de Seko Fofana n'a pas surpris le Stade Rennais bien au contraire. Si le milieu lensois a du bénéficier d'une analyse à la vidéo, il a surtout occupé les pensées de la cellule de recrutement rennaise. L'Equipe informe en effet que le club breton s'est renseigné sur le Lensois en milieu de semaine dernière. Toutefois, Lens a calmé son homologue breton en rappelant ne pas vouloir vendre son joueur au mercato.

🚨 Seko Fofana « Mon avenir ? Il me reste encore 5 jours pour prendre une décision. Pour moi tout est possible, il y a des possibilités. »



(@canalplus) pic.twitter.com/qBWAYCvPKU — BeFootball (@_BeFootball) August 27, 2022

De son côté, le joueur est moins catégorique. Déjà visé plus tôt par l'OM et le PSG, il n'a toujours pas exclu de partir même à cinq jours de la fin du mercato estival. C'est ce qu'il a confié au micro de Canal+ après Lens-Rennes samedi soir. « Mon avenir ? Il me reste encore 5 jours pour prendre une décision. Pour moi tout est possible, il y a des possibilités », a t-il indiqué. De quoi faire espérer Rennes qui devra quand même soigner son offre pour séduire un inflexible RC Lens. Au vu de la performance de Fofana samedi soir, Rennes aurait tort de ne pas tenter sa chance même à n'importe quel prix.