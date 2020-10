Mercato : Conseiller mercato pour Rennes, Nasri s’enflamme

Dans : Rennes.

Très actif depuis le début du mercato estival, le Stade Rennais devrait enregistrer de nouvelles signatures d’ici lundi soir. Et peut-être celle d’un jeune attaquant belge annoncé prometteur.

L’Italien Daniele Rugani ne sera pas forcément la dernière recrue du Stade Rennais. Après le défenseur central arrivé en provenance de la Juventus Turin, le leader de Ligue 1 après cinq journées aimerait ajouter un milieu de terrain et un renfort offensif à son groupe. C’est pourquoi le club breton s’intéresse à Jérémy Doku (18 ans), l’attaquant d’Anderlecht qui plaît à Liverpool depuis plusieurs années. Et que Rennes a tenté de s’offrir pour 20 millions d'euros, sans succès pour le moment. Mais la direction ferait bien d’insister selon Samir Nasri, peu avare en compliments sur l’international belge qu’il a côtoyé la saison dernière chez les Mauves.

« Je pense que c’est un futur crack, il a des qualités de dingue en un contre un, de grandes qualités d’explosivité et de dribble aussi, a encensé le Français interrogé par Ouest-France. Son petit problème, c’était qu’il manquait un peu de cardio et aussi de finition, mais il a gommé cela depuis le début de cette saison. Pour moi, s’il continue à travailler et à avoir la même mentalité, l’avenir de Doku est tout tracé : il peut prétendre au top 20 mondial. C’est difficile à décrire, mais il est un peu une symbiose entre Raheem Sterling et Adama Traoré, sans le physique de ce dernier, mais en explosivité et dans le un contre un, il est très fort. » Reste à savoir si Rennes parviendra à s’entendre avec Anderlecht avant la fin du mercato.