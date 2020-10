Mercato : Bielsa lâche 23ME pour Raphinha, Rennes accepte !

Dans : Rennes.

Après avoir recruté trois joueurs, le Stade Rennais s'apprête à vendre Raphinha à Leeds. Marcelo Bielsa a validé ce transfert pour 23ME.

Samedi après-midi, la formation de Marcelo Bielsa a tenu Manchester City en échec (1-1). Très actif depuis le début du mercato avec les transferts de Diego Llorente (20 ME), Rodrigo (29 ME), Illan Meslier (7 ME) ou encore Helder Costa (17 ME), Leeds entend bien conclure son mercato en beauté avec une ultime recrue d’ici la fin du mercato, lundi soir à minuit. Et pour la première fois de l’été, Marcelo Bielsa va piocher en Ligue 1. En effet, Ouest-France annonce que l'ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille apprécie tout particulièrement le profil de Raphinha, lequel s’est fait remarquer après une seule saison pleine à Rennes.

A la recherche d’un joueur offensif polyvalent, capable de jouer sur les deux côtés de l’attaque voire en position de meneur de jeu, Marcelo Bielsa a véritablement craqué pour le Brésilien du Stade Rennais et les dirigeants de Leeds auraient finalement accepté de verser 23ME (17ME plus 6ME de bonus) au club breton pour finaliser l'opération. Le quotidien régional précise cependant que pour que Raphinha soit définitivement un joueur de Leeds, il devra obtenir lundi son permis de travail de la part des autorités anglaises, ce qui réserve parfois des surprises, et pas toujours des bonnes.