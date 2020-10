Mercati : Rugani prêté par la Juventus au Stade Rennais !

Dans : Rennes.

Ce samedi le signatures s'enchaînent au Stade Rennais puisque la Juventus annonce le prêt pour une saison de Daniel Rugani au club breton.

Après Dalbert, qui quitte l'Inter pour rejoindre Rennes, c'est un autre de joueur de Serie A qui débarque dans la capitale bretonne. En effet, la Juventus a officialisé le prêt pour une saison de Daniele Rugani au Stade Rennais. Le défenseur international italien n'avait jamais réussi à s'imposer sous le maillot de la Vieille Dame.

Arrivé dans l'après-midi en Bretagne, Daniele Rugani a passé sa visite médicale et signé son contrat comme l'a confirmé le leader de la Ligue 1. « Comme on le dit depuis un certain temps, on cherchait un défenseur central. On a le grand plaisir d’accueillir Daniele chez nous. C’est beaucoup d’expérience qui arrive dans le vestiaire. Un défenseur italien de la Juventus, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Il a l’expérience de la Champions League et de la sélection italienne. C’est une très grande satisfaction pour nous d’avoir pu le convaincre de nous rejoindre. Ça montre l’intérêt porté au Stade Rennais F.C. par des joueurs de grandes équipes. Parce que faire venir un joueur, même en prêt, de la Juventus de Turin, ça prouve aujourd’hui que le club est dans une nouvelle dimension », s'est félicité Nicolas Holveck.