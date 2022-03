Martin Terrier harcelé sur Twitter, il a craqué

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Auteur de 13 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Martin Terrier brille comme jamais sous les ordres de Bruno Genesio à Rennes.

Transfuge de Lyon pour 12 millions d’euros en juillet 2020, Martin Terrier est un autre homme au Stade Rennais. Sous la houlette de Bruno Genesio, celui qui a également porté les couleurs de Strasbourg réalise une saison exceptionnelle avec déjà 13 buts et 3 passes décisives à son compteur. Joueur du Stade Rennais le plus décisif, Martin Terrier est bien loin de ses périodes sombres traversées à l’Olympique Lyonnais. Sur la chaîne RMC Sport 1, son coéquipier Jonas Martin, qui a également joué avec Martin Terrier à Strasbourg, a évoqué les heures difficiles traversées par l’ex-Lyonnais par le passé. Un témoignage qui en dit long sur l’impact des réseaux sociaux, y compris sur les joueurs professionnels habitués aux joutes de la Ligue 1.

Terrier victime des réseaux sociaux par le passé

Première historique pour Martin Terrier hier face à Bordeaux ! L’attaquant a inscrit 10 buts en championnat pour la première fois de sa carrière. Voici l’ensemble de ses réalisations 👑⚽️ pic.twitter.com/PFqadTcJGg — Actu SRFC (@ActuSRFC_) January 17, 2022

« Martin, quand il a été prêté par Lille à Strasbourg, je l'avais pris un peu sous mon aile. Je l'appréciais beaucoup, il était très jeune et se confiait à moi sur beaucoup de choses. C'était la période où les réseaux sociaux prenaient de l'ampleur. Au début, il ne faisait que marquer et il regardait tout le temps Twitter. Je lui disais 'Martin, attention, parce que là tu marques, il n'y a pas de problème, mais attention quand tu ne vas plus marquer...". Après, il a signé à Lyon mais est resté en prêt pour finir la saison avec Strasbourg. Comme par hasard, il n'avait plus de réussite. Il faisait des bons matchs mais il ne marquait plus. Les gens lui reprochaient de s'en foutre depuis qu'il avait signé à Lyon. Deux fois, je l'ai retrouvé au bord des larmes après les matchs parce qu'il avait tapé son nom sur Twitter et il voyait tous les gens le critiquer. Ça, ça te tue ta confiance en toi » a dévoilé Jonas Martin, pour qui l’impact des réseaux sociaux a été énorme sur Martin Terrier. L’ancien buteur de l’OL a heureusement su relever la tête et fait aujourd’hui partie des fines gâchettes de la Ligue 1. Pour le plus grand plaisir du Stade Rennais et de son entraîneur Bruno Genesio/