Lovro Majer prolonge à Rennes jusqu'en 2027

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Lié jusqu'en 2026 avec le Stade Rennais, Lovro Majer, a signé pour une saison de plus avec le club breton. Le milieu est donc sous contrat jusqu'en 2027 pour le plus grand bonheur des dirigeants rennais.

« Nous voulons continuer l’aventure avec Lovro, c’est une prolongation qui valorise sa saison passée. Ce n’est jamais facile pour un joueur étranger d’arriver dans le championnat français et son adaptation a été très bonne. Il se sent bien ici. Nous sommes contents de nous inscrire sur la durée avec des joueurs d’expérience. Même s’il n’a que 24 ans, il a un vécu de coupe d’Europe, je lui souhaite de jouer la coupe du monde avec la Croatie. Il a des objectifs individuels et collectifs très importants. Il performe à l’image de toute l’équipe. Le but est de travailler à long terme », s’est réjoui Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais.