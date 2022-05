Les arbitres ont le melon, l’accusation de Genesio

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Même s’il ne fait pas partie des entraîneurs les plus pénibles auprès des arbitres, Bruno Genesio n’hésite pas à critiquer leur comportement. Le coach du Stade Rennais estime que les hommes en noir abusent de leur pouvoir.

A chaque journée de Ligue 1, il n’est pas rare de voir un entraîneur sanctionné d’un carton jaune, voire exclu. Il est vrai que certains techniciens ont tendance à contester avec véhémence. Mais dans leurs discours, tous sont unanimes sur le comportement des arbitres. Nouvel exemple dans l’entretien de Bruno Genesio avec les lecteurs d’Ouest-France. Une sortie médiatique durant laquelle le coach du Stade Rennais a souligné l’ego démesuré de certains hommes en noir.

Stade Rennais. «Sur l’arbitrage, on a beaucoup à apprendre du rugby», assure Genesio https://t.co/8uUXgMzOSc pic.twitter.com/Vgo2QM515E — Ouest-France Sports (@sports_ouest) May 6, 2022

« Je vois que la relation entre les arbitres et les joueurs était complètement différente de ce qu’elle est aujourd’hui, a comparé l’ex-Lyonnais. Je ne veux pas généraliser, mais certains arbitres aujourd’hui abusent d’un pouvoir qui pour moi fait dégénérer les choses. J’ai connu Robert Wurtz, Michel Vautrot, Joël Quiniou qui étaient des tops arbitres. Ça leur arrivait de se tromper, mais quand ils se trompaient, ils l’avouaient et s’excusaient. A partir de là, qu’est-ce que vous voulez qu’on leur dise ? Aujourd’hui pour certains, même quand ils se trompent, ils ont un comportement qui ne va pas apaiser les choses. »

Et s’il s’agissait tout simplement des consignes données par leurs supérieurs ? « Je pense qu’il y a un problème de formation et que ce sont des choses qu’on leur demande de faire, a envisagé Bruno Genesio. Certains ont l’intelligence de faire différemment. Je parle avec des arbitres après les matchs. Dernièrement, M. Millot a fait une erreur qui ne prêtait pas à conséquence, je me suis un peu énervé. Il m’a dit : "Je me suis trompé". Je me suis calmé et c’était terminé. Après le match, je suis allé le féliciter : "Bravo pour votre comportement, vous avez le droit de vous tromper, moi aussi je me trompe, je ne fais pas les bons changements, la bonne compo, c’est comme ça." »

Genesio veut revoir la formation des arbitres

Sauf que la plupart du temps, les choses se passent différemment. « Quand vous avez un arbitre qui fait une erreur et qui en rajoute encore parce qu’il pense que c’est lui qui a la science infuse et l’autorité sur tout le monde, ça renforce votre sentiment de frustration et ça énerve tout le monde. Je pense que dans la formation des arbitres d’aujourd’hui, il y a certainement des moyens pédagogiques pour leur apprendre d’être différent pour que les joueurs et les entraîneurs soient différents », a proposé l’entraîneur rennais, qui envie le calme et la sérénité des arbitres de rugby.