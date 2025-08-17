Lepaul à Rennes pour 25 ME, Angers est chaud

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Déjà buteur cette saison lors de la victoire d’Angers contre le Paris FC ce dimanche (1-0), Estéban Lepaul va-t-il poursuivre sa carrière au SCO ? La question mérite d’être posée sachant que l’attaquant formé à l’OL est courtisé sur le marché des transferts, et notamment par Rennes. En effet, selon L’Equipe, « le Stade Rennais a entrepris des démarches pour tenter de convaincre Angers de céder Estéban Lepaul ».

En quête d'un attaquant qui pourrait être le Danois du Sporting CP Conrad Harder, le Stade Rennais a aussi tenté Estéban Lepaul. Le montant demandé par le SCO a été dissuasif. https://t.co/FoKrlj8JBB pic.twitter.com/CFOixbD8b2 — L'Équipe (@lequipe) August 17, 2025

Le club breton aurait même formulé une première offre de 10 millions d’euros pour le buteur de 25 ans. Une proposition refusée par le SCO, qui réclame plus du double pour lâcher son serial buteur, soit un peu moins de 25 ME. Même si les deux clubs sont encore très éloignés, le SRFC prévoit de revenir à la charge avec une nouvelle offre. En parallèle des négociations avec Lepaul, Rennes tente également de recruter l'attaquant danois Conrad Harder du Sporting CP.