Le Stade Rennais bloque le départ de deux pépites

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais fera partie des équipes à suivre en cette fin de mercato estival. Le club breton se prépare à subir des assauts pour certains de ses jeunes joueurs.

Le Stade Rennais connait un début de saison chargé en émotions. Les hommes d'Habib Beye ont du mal à calmer leurs nerfs, avec déjà trois cartons rouges écopés en deux rencontres. Le technicien breton devra donc faire avec les moyens du bord pour la prochaine journée de Ligue 1. En attendant, sa direction aura sans doute renforcé l'effectif en cette fin de marché des transferts estival. Le Stade Rennais compte apporter de la qualité, notamment en attaque afin de remplacer Arnaud Kalimuendo, parti du côté de Nottingham Forest. Aussi, les pensionnaires du Roazhon Park se voudront inflexibles sur l'avenir de certains de leurs cracks.

Le Stade Rennais n'écoutera aucune offre

Selon les informations de Ouest France, le Stade Rennais s'opposera en effet aux départs de Jérémy Jacquet et Djaoui Cissé. Aucun bon de sortie ne sera accordé aux deux joueurs, qui termineront donc très certainement la saison avec les Bretons malgré quelques rumeurs de départ à leur sujet. Le média précise que Rennes refusera automatiquement n'importe quelle offre pour Jacquet et Cissé. Il faut dire que le talent de ces deux footballeurs est indéniable. L'idée pour Rennes est d'avoir de fortes ambitions cette saison en Ligue 1. Ces dernières heures, le Stade Rennais a accéléré sur le marché des transferts. On parle d'un intérêt fort pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin. Mais les Verts ne seront pas faciles en affaires. Esteban Lepaul est aussi une cible de choix pour la direction bretonne. Les fans et observateurs du SRFC doivent donc s'attendre à pas mal de mouvements d'ici à la fin du mois d'août.