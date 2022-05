L'OM meilleur sans Payet, Genesio est allé vérifier par lui-même

Dans : Rennes.

Par Alexandre Chochois

Ce samedi, la deuxième place de Ligue 1 pourrait changer de propriétaire. Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, a prévenu Marseille, son équipe fera tout pour aller en Ligue des champions.

Qui terminera la saison en qualité de dauphin du Paris Saint-Germain ? Pour l'heure, c'est clairement l'Olympique de Marseille qui est le mieux parti. Mais Rennes et Monaco n'ont pas dit leur dernier mot. En conférence de presse, justement, Bruno Genesio, le coach breton, a confirmé que cette deuxième place devait être convoitée jusqu'au bout. « Effectivement, si on gagne les trois matches, on sera seconds, mais ce n’est pas si facile que ça. Aujourd’hui, le plus haut, c’est la deuxième place, ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile. Mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur ou entraîneur de haut niveau. On doit avoir l’ambition de terminer le plus haut possible. On a la possibilité de terminer deuxièmes. C’est ce qui nous anime en tant que compétiteurs », a ainsi expliqué Genesio.

Genesio a lui-même supervisé l'OM

[#FCNSRFC]



💬 Les mots du coach avant le derby👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 10, 2022

S'il parvient à s'imposer à Nantes ce mercredi, Rennes reviendra à trois points de Marseille, et donc à portée de fusil. De quoi rendre le Rennes - Marseille prévu dans la foulée, plus que bouillant. Bruno Genesio, lui, sait que l'OM a de solides arguments : « Je me suis déplacé à Lorient pour voir Marseille. Ça permet de mieux observer l’adversaire qu’en vidéo. Marseille a montré que même sans son leader technique, il était capable de faire de bons matches. Ils ont été très bien organisés. Ils ont fait preuve d’une grande maîtrise technique. C’est une très très bonne équipe. » Tout en ne mettant pas la charrue avant les bœufs : « Ce sera un match difficile mais avant de jouer Marseille, il y a Nantes ». La meilleure attaque de Ligue 1 devra faire parler la poudre jusqu'au bout pour battre Nantais, Marseillais et Lillois pour ramener l'hymne de la Ligue des champions au Roazhon Park la saison prochaine.