L’OL revient fort, c’est la panique à Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Battu à Lyon (3-1) dimanche, le Stade Rennais perd encore du terrain dans la course aux places européennes. Le club breton doit désormais regarder dans son rétroviseur à cause de l’Olympique Lyonnais. Une situation qui inquiète le président Olivier Cloarec.

Nouvelle contre-performance pour Rennes. Une semaine après le revers à domicile contre le Racing Club de Lens (0-1), les Rouge et Noir ont cette fois chuté sur le terrain de l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Bruno Genesio avaient pourtant ouvert le score dans un début de match convaincant. Puis les visiteurs sont retombés dans leurs travers de cette deuxième partie de saison. Les Rennais ratent ainsi l’occasion de prendre la cinquième place. Pire, le club breton est désormais menacé par Lyon, à seulement trois points derrière.

De quoi inquiéter le président Olivier Cloarec, marqué par la prestation de son équipe au Groupama Stadium. « C'est lamentable de présenter un visage comme ça, a critiqué le dirigeant en zone mixte. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu'on ne met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d'avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c'est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c'est loin des valeurs du Stade Rennais, c'est plus que décevant. »

Le président hausse le ton

« Forcément, après une prestation comme ça, on ne peut qu'être inquiet, a avoué le président. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit, là ce n'est pas un problème de système, c'est un problème d'état d'esprit, de valeurs, de compétition, d'investissement, et il faut vite se ressaisir car il reste encore huit matchs, ça peut être très long si on continue comme ça. C'est impossible que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. » Reste à savoir si ce coup de gueule provoquera une vraie réaction au sein du vestiaire.