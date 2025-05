Kalimuendo vendu en Italie, Rennes attend 20ME

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin 2027, Arnaud Kalimuendo a de fortes chances de quitter le Stade Rennais cet été. Son profil suscite l’intérêt de la Lazio, qui devra payer 20 millions d’euros pour l’international espoirs français.

La refonte de l’effectif s’annonce intense cet été au Stade Rennais. Plusieurs joueurs présents de longue date sont convoités et ne seront pas retenus en cas de belle offre. C’est le cas d’Adrien Truffert ou encore de Ludovic Blas, mais également d’Arnaud Kalimuendo. Auteur d’une excellente saison à Rennes sur le plan personnel avec 17 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, l’ancien attaquant du PSG et du RC Lens a la cote sur le marché des transferts. Son nom a récemment été évoqué en Allemagne pour succéder à Elye Wahi du côté de l’Eintracht Francfort. Mais la Bundesliga n’est pas le seul championnat dans lequel le natif de Suresnes a la cote.

Kalimuendo priorité de la Lazio en attaque

Jérémy Jacquet et Arnaud Kalimuendo sont dans la liste des Bleuets pour l'Euro Espoirs👏 https://t.co/tLNmX53sxH — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 21, 2025

A en croire les informations du site Transferfeed, la Lazio Rome a également flashé sur Arnaud Kalimuendo. Le club italien devrait perdre son attaquant Taty Castellanos, auteur de 10 buts et de 5 passes décisives en Série A cette saison. Et pour lui succéder, le profil du buteur rennais fait l’unanimité en interne. Le Stade Rennais ne s’opposera pas au départ de l’international espoirs français, mais n’a pas non plus l’intention de le brader. Le média explique que le club breton attend au moins 20 millions d’euros pour accepter un transfert d’Arnaud Kalimuendo cet été. Une somme plutôt cohérente qui pourrait convenir au club romain, lequel devrait accélérer sur ce dossier dès l’officialisation du départ de Taty Castellanos, convoité par plusieurs clubs en Angleterre. Reste maintenant à voir si la Lazio Rome sera une destination qui bottera Arnaud Kalimuendo, ou si l’ancien Lensois privilégiera l’Angleterre ou l’Allemagne pour la suite de sa carrière à seulement 23 ans.