Kalimuendo out, Rennes va frapper fort

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Souvent actif sur le marché des transferts, le Stade Rennais sera probablement l’un des animateurs de l’été. L’équipe entraînée par Habib Beye a besoin de renforts, notamment dans le secteur offensif qui devrait perdre l’attaquant français Arnaud Kalimuendo.

La sortie d’Arnaud Kalimuendo a confirmé la tendance. Remplacé par le jeune Kader Meïté en toute fin de match contre Nice (2-0) samedi, l’attaquant de Rennes a eu droit à une belle ovation. Le public considérait cette rencontre comme la dernière du Français au Roazhon Park, lui que l’on annonce sur le départ cet été. Ses performances donnent toujours satisfaction à la direction. Mais le joueur formé au Paris Saint-Germain, recruté en 2022, arrive en fin de cycle.

Un attaquant allemand ciblé

Le club breton a donc décidé de ne pas le retenir et de se lancer à la recherche de son remplaçant. Avant même la fin de la saison, une piste a déjà été révélée dans la presse allemande. Nos confrères de Kicker parlent effectivement d’un intérêt du Stade Rennais pour Marvin Ducksch. L’avant-centre lié au Werder Brême jusqu’en 2026 s’est distingué cette saison avec 7 buts et 8 passes décisives en 31 matchs de Bundesliga. Une efficacité intéressante pour les Rouge et Noir qui s’orienteraient sur un profil très différent par rapport à Arnaud Kalimuendo.

Rennes refuse de prolonger Steve Mandanda https://t.co/f1147l0pp4 — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

A la place du jeune attaquant connu pour sa vivacité et sa mobilité, Rennes s’intéresse à un joueur âgé de 31 ans, et dont le physique (1,88m) lui offre d’autres qualités athlétiques. C’est peut-être une demande de l’entraîneur Habib Beye, aux commandes d’un effectif peu fourni en avants-centres confirmés. On peut aussi imaginer que la direction ne tentera pas de paris trop risqués après les erreurs de casting commises l’été dernier, voire cet hiver avec l’attaquant japonais Kyogo Furuhashi, titularisé une seule fois en Ligue 1 depuis son arrivée pour 10 millions d’euros.