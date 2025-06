Here we go, Rennes récupère 15 millions d’euros

Homme fort du Stade Rennais ces dernières années, le latéral droit français Lorenz Assignon quitte la Bretagne. Il a passé sa visite médicale à Stuttgart, qui a payé 15 millions d’euros bonus compris pour le faire venir au mercato.

Une première très grosse vente pour le Stade Rennais, qui souhaite d’abord dégraisser son effectif pléthorique avant de penser à recruter. Ce n’est sans doute pas le départ qui va le plus ravir Habib Beye puisque c’est Lorenz Assignon qui fait ses valises. Homme fort du Stade Rennais ces dernières saisons, le latéral droit de 24 ans avait notamment tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille et de plusieurs clubs européens. C’est finalement Stuttgart qui va rafler la mise comme le confirme Fabrizio Romano ce jeudi matin.

🚨⚪️🔴 Understand Lorenz Assignon has completed medical at Stuttgart right now!



Deal done from Rennes for €14m plus €1m add-ons and 10% sell-on clause.



Contract valid for next 4 years. 🇩🇪 pic.twitter.com/1qAM55M2Jw