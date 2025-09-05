Habib Beye frustre sa pépite, c'est tendu à Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Révélation du Stade Rennais la saison dernière, Djaoui Cissé vit un début d’exercice beaucoup plus compliqué. L’entraîneur Habib Beye attend davantage de la part de son milieu de terrain frustré par son nouveau statut de remplaçant.

Djaoui Cissé ne s’attendait pas à ça. Après trois journées de Ligue 1, le milieu de Rennes ne compte pas la moindre titularisation. Le jeune talent a obtenu deux bouts de match suite à la rencontre face à l’Olympique de Marseille (1-0) passée intégralement sur le banc. Il était difficile de prédire ce scénario tant le Rennais avait brillé sur la phase retour du dernier exercice. Relancé par Habib Beye, Djaoui Cissé s’était révélé avec des performances de grande qualité.

Djaoui Cissé vit mal sa situation

Son niveau de jeu lui a logiquement ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs, d’où son Euro réussi avec les Bleuets cet été. Résultat, le milieu de 21 ans vit mal son nouveau statut de remplaçant, écrit le quotidien régional Ouest-France. Djaoui Cissé est annoncé frustré par sa situation. Et pour ne rien arranger, celui qui espérait se relancer avec le sélectionneur Gérald Baticle a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs tricolores à cause d’une blessure au pied. Autant dire que le pur produit rennais a dû revenir avec encore un peu plus de frustration.

Seko Fofana élu joueur du mois d'août 🗳️



Leader au milieu de terrain, tranchant ballon au pied et dans les efforts, le Rouge et Noir lance sa saison avec des débuts individuels consistants, récompensés par les supporters.



𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗲𝗸𝗼 🇨🇮 pic.twitter.com/YMAoPCJJ26 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2025

Cette trêve passée en club lui permettra néanmoins de mieux comprendre les choix d’Habib Beye. Après la déroute à Lorient (4-0) le 24 août, l’entraîneur des Rouge et Noir expliquait que ses exigences envers Djaoui Cissé étaient revues à la hausse. De plus, le milieu de terrain, dont les deux apparitions n’ont pas donné satisfaction, doit composer avec la concurrence de Valentin Rongier et d’un Seko Fofana beaucoup plus en vue. Habib Beye reste tout de même confiant quant à la capacité de son joyau à passer un cap supplémentaire cette saison.