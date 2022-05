Flavien Tait prolonge à Rennes jusqu'en 2024

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé la prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024, de Flavien Tait.

« Je suis très heureux de continuer à Rennes. Je me sens super bien ici. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et à travailler avec Bruno Genesio. Avec l’équipe, on se dépouille les uns pour les autres. Faire partie de ce projet est important pour moi. On veut continuer de faire grandir le club. L’objectif sera d’éviter les blessures pour enchaîner sur une saison vraiment complète. J’ai réussi à être décisif. On a fait des grands matchs que ce soit à domicile et à l’extérieur. On a pris beaucoup de plaisir avec les supporters, le Roazhon Park a souvent été en feu. Je suis très heureux. Faire partie de club avec un projet ambitieux, c’est important », a commenté le joueur de 29 ans.