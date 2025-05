Elye Wahi jeté dehors et proposé à un club de Ligue 1

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une deuxième partie de saison complètement manquée du côté de l'Eintracht Francfort, Elye Wahi pourrait faire son retour en Ligue 1. Le club allemand l'a proposé au Stade Rennais dans le cadre d'une opération surprenante.

La carrière d'Elye Wahi bat clairement de l'aile. Depuis son départ de Montpellier pour Lens en 2023, celui que certains comparaient à un certain Kylian Mbappé en matière de précocité a enchaîné les échecs. Irrégulier, peu constant dans les efforts et en manque cruel de réalisme, le natif de Courcouronnes a rejoint l'Olympique de Marseille en 2024. Si ses premiers pas sous la houlette de Roberto De Zerbi ont été plutôt prometteurs, la suite a été bien décevante. Revendu l'hiver dernier à l'Eintracht Francfort, son bilan frôle le néant. Seulement 11 matchs et 214 minutes disputées toutes compétitions confondues pour un total de… 0 but et 0 passe décisive. Dans ce contexte, la direction du club allemand cherche déjà à s'en séparer et a proposé au Stade Rennais la solution parfaite.

Elye Wahi, direction la Bretagne ?

A 22 ans, Elye Wahi doit rapidement retrouver des sensations s'il ne veut pas voir sa carrière prendre une tournure dramatique. Et si c'était à Rennes qu'il pouvait reprendre des couleurs ? Selon les informations de Jeunes Footeux, l'Eintracht Francfort a proposé au club breton de lui envoyer l'ancien Montpelliérain en échange d'Arnaud Kalimuendo. Les Allemands sont vivement intéressés par le troisième meilleur buteur de Ligue 1 et tentent de faire baisser la note en proposant leur indésirable.

Toutefois, on apprend aussi que le Stade Rennais n'a pour l'instant pas donné suite. Est-ce à cause d'un manque d'intérêt envers Elye Wahi ou parce que le deal proposé par l'Eintracht Francfort pour Arnaud Kalimuendo n'est pas intéressant ? Quoi qu'il en soit, Wahi ne restera probablement pas chez le troisième de Bundesliga cet été. Galatasaray s'est aussi vu proposer le joueur, mais il n'est clairement pas une priorité pour remplacer Victor Osimhen. Le mercato estival 2025 sera en tout cas un tournant pour sa carrière.