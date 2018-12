EL : Rennes réalise l'exploit contre Astana et se qualifie !

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Roazhon Park.

Rennes - Astana : 2-0.

Buts : Sarr (68e, 73e) pour Rennes.

En venant à bout du FC Astana lors de la dernière journée de l'Europa League (2-0), le Stade Rennais écrit une page de son histoire en se qualifiant pour la première fois pour un seizième de finale européen.

Quinze jours après sa victoire contre Jablonec, Rennes avait encore son destin en main. Pour valider son billet pour la phase finale, la troupe de Julien Stéphan devait battre Astana. Et si cet exploit a mis du temps à se former, il a finalement bien eu lieu en deuxième période ! Suite à une faute sur Sarr (66e), Bourigeaud obtenait un penalty, qu'il loupait... mais Sarr suivait bien l'arrêt d'Eric avant de faire trembler les filets à bout portant (1-0 à la 68e). Quelques minutes plus tard, l'international sénégalais y allait de son doublé en marquant d'un superbe tir puissant sous la barre transversale (2-0 à la 73e).

Grâce à ce joli succès (2-0), le Stade Rennais remonte ainsi à la deuxième place du Groupe K avec neuf points, une unité devant son adversaire du soir, et deux points derrière le premier, le Dynamo Kiev, qui a chuté contre Jablonec (0-1). Le club breton se qualifie donc pour les seizièmes de finale de l'Europa, et représentera le foot français dans cette C3 en 2019. Seul ou avec Bordeaux ? Réponse ce jeudi soir...