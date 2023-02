EL : Rennes finit d'enterrer le foot français

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

16e de finale retour d’Europa League :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Shakhtar Donetsk : 2-1 après prolongation (1-2 à l'aller), 4-5 aux tirs au but.

Buts : Toko Ekambi (52e) et Salah (106e) pour Rennes ; Belocian contre son camp (119e) pour le Shakhtar Donetsk.

Tirs au but : Doué (1), Gouiri (4), Tait (5) et Omari (6) pour Rennes ; Nazaryna (1), Sudakov (2), Bondarenko (3), Konoplya (6) et Kelsy (7) pour le Shakhtar Donetsk.

Lors d’un match plein de suspense, le Stade Rennais a finalement chuté au bout de la nuit face au Shakhtar Donetsk lors d'une séance de tirs au but complètement folle (2-1 après prolongation, 4-5 tab).

Dos au mur après une courte défaite à l’aller (1-2), Rennes devait emballer ce barrage retour devant le public surchauffé du Roazhon Park pour continuer sa route en Coupe d’Europe. Après un bon départ, le SRFC pensait encaisser l’ouverture du score de Traoré, mais le but était refusé par la VAR pour une main de Bondarenko sur le duel précédent le tir (24e). Un ouf de soulagement pour les Bretons, qui se réveillaient en deuxième période. Avant l’heure de jeu, Toko Ekambi débloquait effectivement la rencontre d’une frappe barre rentrante après une passe de Gouiri (1-0 à la 52e). Par la suite, Kalimuendo était tout proche de faire chavirer le Roazhon Park (58e), puis Mandanda sauvait les siens devant Konoplya (66e). En fin de match, les deux équipes poussaient pour faire la différence mais en vain, et tout le monde se dirigeait vers la prolongation.

Lors de ce bonus de 30 minutes, Gouiri disposait d’une occasion en or (102e), mais c’est la nouvelle recrue Ibrahim Salah qui donnait l'avantage à Rennes en marquant son premier but après un énorme travail de Doku sur le côté droit (2-0 à la 106e). Et alors que Rennes se dirigeait vers la qualification, Donetsk recollait grâce à… un but contre son camp de Belocian, qui lobait Mandanda en contrant un centre anodin de Djurasek (2-1 à la 119e). Un coup du sort qui envoyait les deux équipes aux tirs au but. Durant cette séance complètement folle, où Rennes croyait avoir retourné la tendance, le Shakhtar finissait par l’emporter grâce à un arrêt de Trublin face à Ugochukwu et au tir au but victorieux de Kelsy (4-5 aux tirs au but).



🏁 C'est terminé. Que c'est cruel.



Less Rouge et Noir s'inclinent aux tirs au but et sont éliminés de l'Europa League. #SRFCSHA 2-1 pic.twitter.com/njR3Nskp3k — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 23, 2023

À cause de cette défaite, le groupe de Bruno Genesio n'aura donc pas la chance de représenter le football français en C3, puisqu’après les sorties de route de Nantes et de Monaco un peu plus tôt dans la soirée, Rennes ne verra pas non plus les huitièmes de finale...