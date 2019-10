EL : Deux rouges, un penalty raté et une défaite, Rennes est maudit

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Roazhon Park.

Stade Rennais - CFR 1907 Cluj : 0-1.

But : Deac (9e) pour Cluj.

Expulsions : Mendy (5e), Camavinga (46e) pour Rennes ; Susic (83e) pour Cluj.

Dans un match complètement fou, le Stade Rennais a été défait par Cluj à neuf contre dix (0-1) lors de la troisième journée de la Ligue Europa.

En pleine crise, le club breton voulait se rassurer sur la scène européenne. Mais c’est tout le contraire qui allait se passer en début de match… Puisque Mendy écopait d’un carton rouge pour un tacle dangereux en dehors de sa surface (6e). Dans la foulée, le remplaçant Bonet encaissait un coup-franc direct de Deac (0-1 à la 9e), pour sa grande première dans la cage du SRFC à 16 ans… Quelques minutes plus tard, Rennes disposait d’une occasion en or pour recoller au score, mais Niang loupait le penalty obtenu par Hunou (28e) !

Par la suite, Bonet se rassurait avec quelques arrêts (32e, 38e)... avant de se trouer après la pause, vu qu'en ratant une relance, le jeune portier entraînait l'expulsion de Camavinga, qui taclait Omrani devant sa surface pour éviter le pire (46e)... Réduite à neuf contre onze, la troupe de Stéphan continuait à se battre avec Hunou (65e) et Raphinha (68e). En fin de match, l’expulsion de Susic rééquilibrait un peu les débats (82e), mais sans changement…

Avec cette deuxième défaite en trois matchs de C3 (0-1), le SRFC est bon dernier du Groupe E, à six unités du Celtic, vainqueur de la Lazio Rome (2-1), et à cinq longueurs de son adversaire du soir. En froid avec Létang, Stéphan semble tout proche de la sortie, alors que sa formation n’a plus gagné depuis le 25 août dernier et reste sur dix matchs sans le moindre succès...