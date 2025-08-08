Deux attaquants attendus, Rennes va finir en beauté

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Très actif cet été, le Stade Rennais n’a pas terminé son recrutement. L’entraîneur des Rouge et Noir Habib Beye attend encore deux recrues pour son secteur offensif, dont l’une destinée à prendre la succession d’Arnaud Kalimuendo qui n’est toujours pas parti.

Ambitieux dans son discours, Habib Beye veut se donner les moyens de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Le coach du Stade Rennais tire un trait sur la douzième place de la saison dernière et compte bien replacer son équipe parmi les candidats à l’Europe. Cette progression passera par un bon mercato estival. En plus des départs des nombreux indésirables, le club breton se montre actif dans le sens des arrivées. La direction met de nouveau la main à la poche pour satisfaire son entraîneur qui attend désormais du renfort dans le secteur offensif.

A l’heure actuel, pour occuper les deux positions hautes de son 3-5-2, cinq joueurs sont en concurrence. On parle de Ludovic Blas, Kader Meïté, Bertug Yildirim, Musa Al-Tamari et d’Arnaud Kalimuendo qui dispose d’un bon de sortie. A priori, l’avant-centre de 23 ans devrait bien partir avant la fermeture du marché des transferts. C’est pourquoi Rennes espère recruter un nouvel attaquant de pointe pour le remplacer. Les dirigeants font de ce dossier leur priorité et cherchent un profil complémentaire du jeune Kader Meïté.

D'autres départs espérés

Quant à la deuxième recrue espérée, le quotidien régional Ouest-France évoque un profil plus polyvalent. L’idée serait de recruter un attaquant notamment capable d’animer le couloir gauche étant donné qu’Ibrahim Salah et Ayanda Sishuba sont poussés vers la sortie. Pas sûr que Rennes parvienne à ses fins d’ici la venue de l’Olympique de Marseille lors de la reprise du championnat vendredi prochain. Mais le pensionnaire du Roazhon Park a bien l’intention de compléter le puzzle de son coach Habib Beye.