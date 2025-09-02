« ‍Ce n’est pas possible ‍», ça chauffe à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Avec quatre points en trois matchs, Rennes réalise un début de saison moyen en Ligue 1. Au-delà de l’aspect comptable, ce sont les deux prestations contre Lorient et Angers qui font tâche, surtout dans le contenu.

Le Stade Rennais est très attendu cette saison en Ligue 1. Il faut dire que le club breton a massivement investi sur le marché des transferts pour se bâtir un effectif plus cohérent que celui de la saison dernière. Quentin Merlin, Valentin Rongier, Breel Embolo ou encore Esteban Lepaul ont renforcé l’effectif rennais. De quoi espérer un retour en Europe la saison prochaine pour le pensionnaire du Roazhon Park. C’est en tout cas la mission confiée à Habib Beye, prolongée après son excellent intérim de la saison dernière. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a justement mis la pression à l’ancien entraîneur du Red Star. Car pour le journaliste de l’After Foot, Habib Beye n’aura tout simplement aucune excuse s’il échoue au vu de la qualité du mercato et de l’effectif rennais.

𝗕𝗿𝗲𝗲𝗹 𝗘𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 🎯



En provenance de l’@AS_Monaco, l’international suisse de 28 ans s’engage au SRFC pour une durée de quatre ans.



✍️ Une arrivée validée par @hellowork#Embolo2029 pic.twitter.com/N2QTXzwzvG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2025

Daniel Riolo en a profité pour mettre un premier avertissement à l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille après ce début de saison jugé décevant, notamment le dernier match sur la pelouse d’Angers. « Quand on regarde Rennes, ça a beaucoup brassé et au final, c’est mieux que l’année dernière quand Massara était là, quand ça ne ressemblait à rien du tout. Là, j’ai le sentiment qu’on a donné du matériel cohérent et intéressant à Habib Beye. Il fait partie des entraîneurs qui sont attendus. Avec les mecs qu’il a, le match que j’ai vu ce week-end, ce n’est pas possible » analyse d'abord le journaliste de RMC avant de conclure.

Riolo juge le mercato et avertit Beye

« Les équipes qui ont eu le privilège de brasser des joueurs et d’acheter un peu, quand ils jouent contre des équipes qui ont à peine de quoi payer les salaires, on ne peut pas voir ce genre de prestation. Ils sont dominés à Angers, ce qu’ils font depuis le début de la saison, ce n’est pas bon. Le jeu, je ne le comprends pas trop. Te faire dominer par Angers comme ça (il souffle) » se désole Daniel Riolo, très déçu du début de saison du Stade Rennais et qui attend beaucoup plus des Bretons à l’avenir. Un véritable test attend l’équipe d’Habib Beye après la trêve internationale puisque Rennes accueillera le co-leader de la Ligue 1 le 14 septembre prochain : l’OL.