Ce club dépense des milliards et arrive à Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes espère rattraper une boulette du mercato précédent avec une belle vente d'un flop chez un club anglais très ambitieux et très riche.

Le Stade Rennais est en train de payer ses derniers mercatos loufoques et tente de trouver des accords pour se séparer des joueurs indésirables. Et il y en a une petite dizaine. Il y a toutefois un élément qui a fait un gros « flop » qui pourrait permettre au club breton de sauver la mise. En effet, en raison de son passage prometteur au Celtic Glasgow, Kyogo Furuhashi possède encore une belle cote de l’autre de la Manche. A Rennes, il n’a pas su s’intégrer dans le système de jeu de Habib Beye, qui ne lui a clairement pas fait confiance malgré les 11 millions d’euros mis sur la table pour aller le chercher dans le championnat écossais. En plus de cela, le joueur japonais a souffert d’une blessure récurrente à l’épaule qui ne lui a pas permis de donner 100 % de ses moyens.

Un départ est désormais inévitable, et si un retour au Celtic Glasgow a un temps été évoqué, c’est désormais Birmingham qui tient la corde. Le journal Sponichi Annex dévoile que le club remonté en Championship la saison passée est le mieux placé pour récupérer Kyogo Furuhashi cet été. Il faut dire que la formation de Birmingham City possède d’énormes moyens depuis que Tom Wagner a racheté le club qui était tombé en 3e division anglaise. Le financier américain s’est entouré de célébrités, et notamment la légende du foot US Tom Brady (sur la photo à gauche) et de gros portefeuilles pour porter un projet très ambitieux, puisqu’il envisage de créer un nouveau stade d’une valeur de 3,5 milliards d’euros. Dans une équipe où se retrouvent de nombreux joueurs asiatiques, avec notamment deux joueurs sud-coréens et deux Japonais, voir la bonne offre tomber pour Furuhashi ne serait donc pas une surprise. Et pas une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais.