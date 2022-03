Bruno Genesio fait pleurer les rageux, Pierre Ménès jubile

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Quatrième de Ligue 1, Rennes a réalisé la belle opération du week-end en battant Montpellier pendant que Nice, Strasbourg et l’OM n’ont pris qu’un point.

Flamboyant dans le jeu ces dernières semaines, le Stade Rennais a encore fait le spectacle ce week-end à l’occasion de sa victoire à Montpellier (4-2). De toute évidence, l’équipe de Bruno Genesio s’impose au fil des semaines comme un candidat de plus en plus crédible au podium. Et pour preuve, avec sa victoire à La Mosson, les coéquipiers de Gaëtan Laborde sont revenus à trois points de Nice et à quatre points de l’Olympique de Marseille, deux clubs accrochés ce week-end. Cela est amplement mérité selon Pierre Ménès, qui a salué le jeu collectif des Rennais dans sa pastille digitale « Face à Pierrot ». L’occasion par ailleurs pour l’ex-consultant de Canal + de tirer un grand coup de chapeau à Bruno Genesio, très critiqué à Lyon et qui fait taire beaucoup de monde cette saison aux commandes de Rennes.

Pierre Ménès vante les mérites de Bruno Genesio

🔎 Après 26 journées de @Ligue1UberEats, les Rouge et Noir occupent la 4⃣ème place du classement ! 🔥 pic.twitter.com/6ldl01Cs1K — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 28, 2022

« Rennes est une équipe très intéressante et très séduisante. Je suis personnellement ravi pour Bruno Genesio qui a été un entraîneur même pas décrié mais carrément humilié à Lyon. Il montre aujourd’hui toute sa qualité en Bretagne. Le constat c’est que pour marquer des buts, il faut des joueurs et Rennes joue systématiquement avec deux pointes en plus de deux milieux offensifs, ce qui n’est quand même pas le cas de tout le monde. Il y a des très bons joueurs à Rennes, quand on voit Terrier qui, enfin, laisse éclater ce que l’on avait pu voir à Strasbourg. Cette année, il est très efficace, très élégant. Majer est un super joueur, un de ceux que je préfère en Ligue 1 cette année, Bourigeaud est très régulier » a analysé Pierre Ménès, emballé par le jeu chatoyant de Rennes et très satisfait de voir Bruno Genesio briller ainsi en Ligue 1.