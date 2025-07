Habib Beye réclame son arrivée, Rennes doit surpayer

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Confronté à de nombreux chantiers cet été, le Stade Rennais n’a pas terminé son recrutement. Après les arrivées de Quentin Merlin et de Valentin Rongier, l’entraîneur Habib Beye attend notamment celle du milieu nigérian Anthony Dennis. Un dossier compliqué pour les dirigeants bretons.

Ça va encore bouger du côté de Rennes. D’autres départs sont attendus et le recrutement n’est pas terminé si l’on en croit l’entraîneur Habib Beye. « Avec le directeur sportif (Loïc Désiré), on est très sereins sur l’arrivée d’autres joueurs, annonçait le coach des Rouge et Noir la semaine dernière. Par contre, ce ne sera pas six ou sept arrivées. Si l’on a deux arrivées, ce sera très bien. Si l’on en a trois, ce sera, à mon sens, le maximum. » Parmi ces renforts supplémentaires, le Stade Rennais semble en quête d’une nouvelle recrue dans l’entrejeu.

La direction garde effectivement un œil sur la situation d’Anthony Dennis (à gauche sur la photo). Déjà annoncé dans le viseur breton il y a plusieurs semaines, le milieu de Göztepe n’a pas été oublié. Son profil plaît toujours autant au coach Habib Beye apparemment suivi par ses dirigeants. En effet, la presse turque nous apprend que Rennes tient le corde pour la signature du Nigérian âgé de 21 ans. Un intérêt sans doute réciproque dans la mesure où le milieu défensif aimerait découvrir un championnat plus compétitif.

Göztepe veut 8 M€

C’est évidemment un avantage pour les Rennais. Mais le dossier reste néanmoins compliqué à cause de deux paramètres importants. Pour commencer, le pensionnaire du Roazhon Park n’est pas la seule formation intéressée. Les Allemands d’Augsbourg ainsi qu’un club russe seraient également sur le coup. La source évoque aussi les exigences de Göztepe qui attendrait 8 millions d’euros pour les deux années de contrat de son joueur titulaire, alors que Transfermarkt évalue son prix à la moitié. Reste à connaître l’estimation des décideurs rennais.