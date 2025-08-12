22 départs prévus à Rennes, c'est la grande lessive

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais espère bien faire une grande saison en Ligue 1 après un dernier exercice totalement raté. Habib Beye sera attendu au tournant par les fans et observateurs bretons.

Le Stade Rennais est une équipe avec de l'ambition et compte bien le démontrer la saison prochaine en Ligue 1. Les résultats récents n'ont pas été à la hauteur mais l'arrivée d'Habib Beye a eu le mérite de donner un nouveau souffle au club breton. L'ancien entraineur du Red Star a des attentes bien précises envers son groupe. Un groupe qui sera amputé de nombreux joueurs d'ici à la fin du mois d'août. En effet, la direction rennaise veut considérablement alléger son vestiaire.

Des départs massifs encore attendus à Rennes

Selon les informations de Ouest France, au moins 22 départs devraient en effet avoir lieu au total avant la fin de l'été. Alors que Bamba est sur le point de partir de nouveau en prêt, Salah, Kamara, James, Gallon, Gomez, Sishuba, Wooh ou encore Hateboer sont aussi annoncés partants. A noter que les pensionnaires du Roazhon Park souhaitent encore l'arrivée de trois nouveaux joueurs. Dans l'idée deux attaquants et un milieu de terrain. Pour rappel, le Stade Rennais démarrera fort sa nouvelle saison en Ligue 1 avec la réception de l'Olympique de Marseille le vendredi 15 août. Habib Beye aura un bel effectif à disposition pour faire des choses cohérentes. Mais la mayonnaise pourrait prendre un peu de temps à prendre au vu de tous les changements qui ont eu lieu depuis le début du marché des transferts estival à Rennes. Pour le moment, Lilian Brassier, Quentin Merlin, Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski ont eux rejoint les rangs de l'équipe d'Habib Beye. Des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 1 et qui pourraient très vite apporter au collectif breton.