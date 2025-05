20 départs au mercato, Rennes rase son effectif

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Onzième de Ligue 1, le Stade Rennais réalise une saison décevante, ce qui devrait donner lieu à un mercato extrêmement agité.

Habitué à disputer la coupe d’Europe ces dernières années, le Stade Rennais va devoir s’en passer pour une seconde saison consécutive. L’équipe bretonne a réalisé une saison noire puisqu’elle occupe la 11e place de la Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. Et même si l’arrivée de Habib Beye, nommé pour succéder à Jorge Sampaoli, a amené un vent frais au Roazhon Park, il en faudra davantage la saison prochaine pour retrouver des ambitions de qualification en coupe d’Europe. Le chantier sera colossal cet été comme le rapporte le journal Ouest France dans son édition du jour.

Rennes refuse de prolonger Steve Mandanda https://t.co/f1147l0pp4 — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

L’idée sera clairement de réduire un effectif colossal, qui comportera 38 contrats pros lorsque tous les joueurs prêtés seront de retour. Arnaud Pouille et les dirigeants du Stade Rennais se sont fixés un objectif démentiel : boucler 15 à 20 départs pour dégraisser de manière exponentielle l’effectif à la disposition de Habib Beye. L’idée est de boucler un nombre record de départs tandis que dans le sens inverse, Rennes sera beaucoup plus raisonnable avec dans l’idée cinq arrivées en attaque, au milieu et sur les côtés de la défense. Futur directeur sportif du club breton, Loïc Désiré, qui débarquera en Bretagne dans la deuxième quinzaine du mois de mai, aura face à lui un chantier colossal.

Départs à venir pour Kalimuendo et Blas ?

Il s’agira notamment de voir parmi les joueurs actuellement prêtés, lesquels peuvent avoir un avenir à Rennes. « Assez peu, à priori » note le quotidien régional, qui explique tout de même que Fabian Rieder est apprécié tout comme Abdelhamid Ait Boudlal. Par ailleurs, un départ est probable pour Arnaud Kalimuendo, en « fin de cycle sportif à Rennes » tout comme Ludovic Blas, surveillé et pour lequel Rennes s’attend à avoir des offres. Meïté, Cissé, Assignon ou encore Truffert pourraient eux aussi avoir des touches. Reste maintenant pour Rennes à trouver le bon équilibre entre dégraissage nécessaire pour les finances du club et ambition sportive, car le but n’est évidemment pas de s’affaiblir en se séparant des meilleurs joueurs. L’équation sera délicate d’autant que la famille Pinault, qui comblera les pertes pour passer la DNCG sans encombre, n’a pas l’intention de faire de folie au mercato, sauf pour le poste de numéro neuf, où un investissement important est attendu et nécessaire.