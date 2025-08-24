2 rouges en 10 minutes, catastrophe pour Rennes

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le Stade Rennais a rêvé d’un meilleur début de match face à Lorient cette après-midi. Les hommes d’Habib Beye ont concédé deux rouges en l’espace de 10 minutes au Moustoir.

Le Stade Rennais n’aurait pas pu rêver d’un début de match aussi catastrophique. Les joueurs d’Habib Beye vont évoluer à 9 contre 11 pendant les 80 dernières minutes. La faute à deux cartons rouges reçus dans les dix premières minutes de la rencontre à Lorient. Pour sa première titularisation avec Rennes, Madhi Camara n’est resté que cinq minutes sur la pelouse avant d’involontairement mettre son pied au niveau du ventre de Dermane Karim. Cinq minutes plus tard, Aiyegun part seul dans la profondeur, Christopher Wooh tente d’intervenir, mais concède la faute, annihilation d’une action de but vaut un deuxième carton rouge à Rennes.