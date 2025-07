17 ME pour Blas, l'offre qui fait craquer Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Titulaire à Rennes depuis la prise de fonctions d’Habib Beye, Ludovic Blas est toutefois un candidat au départ cet été. Personne n’est intransférable et une belle offre pourrait pousser l’ancien Nantais vers la sortie.

La nomination d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais en lieu et place de Jorge Sampaoli fin janvier a redistribué pas mal de cartes au sein de l’effectif breton. Certains joueurs auparavant titulaires ont vu leur statut évoluer en devenant remplaçant. Ce n’est pas le cas de Ludovic Blas. Très utilisé par l’entraîneur argentin, l’ancien milieu offensif du FC Nantes l’a été tout autant avec Habib Beye. L’ancien consultant de Canal+, qui a prolongé son contrat avec le Stade Rennais, espère d’ailleurs conserver Ludovic Blas. Mais selon les informations du site Team Football, le départ du gaucher de 27 ans est dans les tuyaux.

En cause, une très belle offre à venir de la part du FC Porto. Le média affirme que le club présidé par André Villas-Boas s’apprête à proposer entre 14 et 17 millions d’euros bonus compris pour s’attacher les services du joueur. Une offre qui pourrait faire mouche d’autant que l’ancienne gachette du FC Nantes n’y est pas insensible. Au contraire, Ludovic Blas se verrait bien poursuivre sa carrière au Portugal dans un club ambitieux, habitué à jouer les coupes d’Europe et notamment la Ligue des Champions. Le média ajoute que pour Rennes, le départ de Ludovic Blas n’est pas une nécessité absolue sur le plan financier.

Ludovic Blas direction le FC Porto ?

Mais en cas d’offre jugée satisfaisante, le joueur ne sera pas retenu s’il demande à partir. Une proposition au prix évoqué, à savoir 17 millions d’euros, pourrait totalement convenir au board breton pour lâcher un joueur acheté 15 millions d’euros à Nantes il y a deux ans. Malgré quelques éclairs, Ludovic Blas a surtout soufflé le chaud et le froid à Rennes, sans jamais trouver la régularité espérée. Avec regret, Habib Beye pourrait donc s’incliner et valider ce départ. Reste au FC Porto de matérialiser cet intérêt par une offre ferme et définitive, et le départ du natif de Colombes devrait alors prendre forme alors que son contrat avec le pensionnaire du Roazhon Park court jusqu’en juin 2027.