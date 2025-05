Une légende du sport arrive à Reims pour assurer le maintien

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Présent dimanche à Roland-Garros où il a assisté l'hommage rendu à Rafael Nadal, Yannick Noah a ensuite mis le cap vers Reims. Le club champenois mise sur l'ancienne star du tennis français pour apporter de la positivité à ses joueurs pour assurer le maintien en Ligue 1.

Tenu en échec à Metz (1-1), le Stade de Reims devra s'imposer jeudi soir au stade Delaune pour conserver sa place en Ligue 1. L'heure est grave du côté du légendaire club champenois, balayé par le PSG en finale de la Coupe de France. Cependant, Jean-Pierre Caillot a décidé de s'inspirer d'une idée parisienne pour mettre la totalité des atouts de son côté. On se souvient qu'avant la finale de la Coupe des Coupes gagnée par Paris en 1996, les dirigeants du club de la capitale avaient fait appel à Yannick Noah pour souder encore plus son vestiaire. Et ce mercredi, le quotidien L'Union révèle qu'une décision similaire a été prise par le Stade de Reims.

Noah en mission commando avec Reims

🇫🇷🙌 OFFICIEL : Gaël Monfils a rejoint hier soir Yannick Noah en tête des Français les plus victorieux en simple à Roland-Garros dans l’Ère Open, avec 40 victoires chacun.#RolandGarros pic.twitter.com/sah31b1QAp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2025

C'est pour cela que Yannick Noah est arrivé mardi à Reims afin de contribuer à ramener un peu de sérénité dans le groupe de Samba Diawara où le moral est en berne depuis la défaite à Lille qui avait soudainement poussé le SDR en barrage. Des supporters champenois ayant croisé le vainqueur de Roland-Garros 1983 en ville, la nouvelle s'est rapidement propagée et a été confirmé par le quotidien régional. Au sein des fans du Stade de Reims, on est étonné de cette décision prise au dernier par le président du club, même si tout est bon pour croire à un maintien.