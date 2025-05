Reims en Ligue 2, un premier gros problème à régler

Dans : Reims.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade de Reims évoluera en Ligue 2 la saison prochaine suite à sa défaite en barrages face au FC Metz. Difficile de dire pour le moment si Samba Diawara sera toujours sur le banc champenois à la reprise.

A Reims, l'intersaison promet d'être mouvementée. La récente relégation en Ligue 2 du Stade de Reims va changer pas mal de choses. D'abord dans le budget mais aussi les futures ambitions champenoises. C'est tout un club qui va devoir se restructurer. Difficile de dire pour le moment si Samba Diawara est motivé à l'idée de continuer l'aventure avec les pensionnaires d'Auguste-Delaune. Jean-Pierre Caillot aimerait lui pouvoir compter sur les services de l'entraineur rémois, encore sous contrat jusqu'en 2028. Mais le suspense rester entier.

Diawara sur le départ de Reims ? Tout est envisageable

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, le président du Stade de Reims a notamment indiqué concernant l'avenir de Diawara : « On doit le rencontrer et il doit nous faire part de ses intentions à lui. C'est une décision qui lui appartient aussi. Nous, on l'a toujours soutenu et on reste dans cette position. Mais il faut savoir si lui, qui a découvert la fonction, a envie de continuer et dans quel état d'esprit il est. Nous, on n'a pas du tout envie de s'en séparer ». Si Reims avait démarré la saison en Ligue 1 avec pas mal d'ambitions, les choses se sont peu à peu délitées. D'abord sportivement puis en interne. Le club champenois aura plus que jamais envie de vite remonter dans l'élite du football français. Mais il faudra pour cela qu'il retrouve de la sérénité. Jean-Pierre Caillot veut notamment s'appuyer sur la formation rémoise pour retrouver des couleurs, alors que son institution restait sur 7 saisons consécutives en Ligue 1. Avec peut-être un entraineur à trouver, sachant que Diawara ne serait pas chaud, selon L'Equipe, pour continuer l'aventure sur cette lancée négative.