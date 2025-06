Reims accuse toujours l'OL d'avoir triché

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Relégué en Ligue 2 après sa défaite face à Metz, le Stade de Reims sait que cela a fait plaisir à pas mal de monde. Jean-Pierre Caillot pense qu'il doit cela pour beaucoup à sa position en faveur de Labrune et surtout d'être monté au créneau contre la signature d'Almada à l'OL.

Moqué sur les réseaux sociaux, le patron de Reims fait face à ses responsabilités et dans un entretien accordé à Ici Champagne-Ardennes, Jean-Pierre Caillot est revenu sur la terrible saison qui s'est soldée par la relégation de son club en Ligue 2. Celui qui a également hérité du surnom de Jean-Bière admet sans détours que sa proximité avec le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, dans le dossier des droits TV a pesé lourd dans la contestation. Mais il sait par ailleurs que les fameuses réclamations déposées par plusieurs clubs contre Thiago Almada ont été mises à son compte. Et pour Jean-Pierre Caillot, s'attaquer à un joueur de l'Olympique Lyonnais présentait le risque de lui mettre la puissante communauté de l'OL à dos, même si le propriétaire de Reims pense qu'il avait raison de s'opposer à ce recrutement du joueur argentin par Lyon.

Reims accuse l'OL, il l'a payé

Se confiant à la radio locale, Jean-Pierre Caillot est toujours convaincu que John Textor a détourné le règlement pour disposer de Thiago Almada dans son effectif. « Quand tu prends position par rapport à ce qui s'est passé à l'Olympique Lyonnais, qui a carrément détourné toutes les règles alors qu'il était en recrutement interdit ou contrôlé et qui fait venir des joueurs en jouant avec les textes et les règlements, tu te mets toute la communauté lyonnaise à dos. Donc on s'est mis des communautés extra rémoises sur le dos. Et puis après c'est aussi aujourd'hui la force entre guillemets des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un hurle à la mort, il trouve toujours de l'écho », fait remarquer le propriétaire du Stade de Reims, qui fait remarquer que les affluences au stade Auguste Delaune ont été excellentes jusqu'au bout de la saison, preuve qu'il n'est pas si contesté que cela.