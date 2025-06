Officiel ‍: Reims s'offre un ancien cadre de Nantes

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Joli coup pour le Stade de Reims, qui a officialisé ce mercredi soir la signature de Nicolas Pallois. En fin de contrat avec Nantes, le défenseur de 38 ans s’est engagé pour deux ans en faveur du club champenois. « Je suis très content et fier de jouer pour le Stade de Reims. On va bien travailler et faire les efforts pour faire une bonne saison et emmener tout le monde avec nous pour remonter en Ligue 1 le plus vite possible » a commenté le néo-défenseur rémois sur le site officiel de son nouveau club.