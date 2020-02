Officiel : Reims prolonge Yunis Abdelhamid jusqu'en 2022

Dans : Reims.

Dans un communiqué publié mardi en début de soirée, le Stade de Reims a annoncé la prolongation du contrat de son solide défenseur central, Yunis Abdelhamid.

« Yunis prouve qu’il n’y a pas d’âge pour progresser. C’est un véritable modèle pour les jeunes joueurs du club et un leader du vestiairs. À six mois du terme de son contrat et compte tenu de ses performances, il ne manquait pas de sollicitations… Ce qui a fait la différence, c’est ce lien de confiance tissé avec Yunis qui se sent bien à Reims, cela se voit sur le terrain et en dehors. Sa prolongation montre que nous construisons l’avenir avec des joueurs et des hommes qui incarnent nos valeurs : l’expérience de Yunis et son profil d’exigeant compétiteur nous seront encore bien précieux lors des saisons à venir » a indiqué le président champenois Jean-Pierre Caillot, ravi de prolonger le contrat de son défenseur de 32 ans, auteur d’une très grosse saison de Ligue 1.