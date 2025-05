Le président de Reims annule son pari osé

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Jean-Pierre Caillot s'était engagé à rejoindre le Stade de France en vélo le week-end prochain à l'occasion de la finale de la Coupe de France entre Reims et le PSG. Mais les événements du week-end ont poussé le président rémois à annuler son défi.

Le patron du Stade de Reims avait tout prévu, sauf que Le Havre allait obtenir une victoire inespérée au bout du temps additionnel samedi soir à Strasbourg. Résultat, alors que le club champenois avait déjà fêté ou presque son maintien en Ligue 1, il lui faudra disputer deux matches contre Metz pour sauver sa place dans l'élite. Un résultat qui a forcément mis un énorme coup au moral de Jean-Pierre Caillot, qui se réjouissait d'avance de jouer la finale de la Coupe de France contre le PSG de son ami Nasser Al-Khelaifi l'esprit tranquille. Ce dimanche, le club de Reims a confirmé que finalement son patron renonçait au pari qu'il avait lancé de se rendre de sa ville au Stade de France à vélo.

Caillot abandonne le vélo

Le maintien en @Ligue1 se jouera le 21 et 29 mai, lors des barrages. pic.twitter.com/ZU4yK4xLkd — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 17, 2025

« Dans le contexte exceptionnel que traverse actuellement le Club, et après le scénario contraire d’hier soir, toutes les énergies — celles des joueurs, des dirigeants, des salariés et des supporters — doivent être entièrement tournées vers le terrain et les trois finales qui attendent le Stade de Reims. Parce qu’il aime joindre les actes à la parole, le Président s’était lancé un défi symbolique : rejoindre le Stade de France à vélo. Ce projet est naturellement mis entre parenthèses et sera reporté, le Président souhaitant rester totalement investi auprès de son équipe. Quinze jours d’union sacrée s’ouvrent, portés par l’énergie et l’espoir de tout un Club. Toutes les forces doivent être focalisées pour atteindre nos objectifs » ,a indiqué le Stade de Reims qui s'apprête à jouer trois matchs décisifs en quelques jours. Ce sera d'abord contre Metz, à Saint-Symphorien ce mercredi 21 mai, puis samedi Reims affrontera le PSG en finale de la Coupe de France, et enfin le mercredi 29 mai, le match retour des barrages contre Metz aura lieu au stade Delaune.