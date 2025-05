Le maintien à tout prix, Reims va surprendre le PSG

Dans : Reims.

Par Eric Bethsy

En plein milieu de son barrage contre Metz (1-1 à l’aller), le Stade de Reims va disputer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain samedi. Cette rencontre n’est pas la priorité de Samba Diawara. Mais le coach rémois se montre tout de même ambitieux avant de défier le grandissime favori.

Battu lors des trois dernières journées de Ligue 1, le Stade de Reims s’est mis en danger tout seul. Le maintien lui tendait les bras mais le club champenois a trouvé le moyen de se retrouver en barrages. Résultat, la double confrontation face à Metz devient prioritaire au détriment de l’événement en Coupe de France samedi. « La finale contre Paris passe au second plan », lâchait Samba Diawara le week-end dernier. Autant dire que le nul à Saint-Symphorien mercredi n’a pas changé son état d'esprit.

Reims n'offrira pas la coupe au PSG

L’entraîneur rémois privilégie toujours le barrage retour prévu jeudi, sans pour autant s’interdire de rêver d’un sacre inattendu face aux Parisiens. « J'ai évoqué que le match de Coupe passait au second plan. Mais quand je dis que ça passe au second plan, c’est parce qu’il y avait un match avant et qu’on prend les matchs les uns après les autres, s’est expliqué Samba Diawara. Mais on respecte cette compétition. »

💭 Le 𝐫𝐞̂𝐯𝐞 devient concret ! Nos 🔴&⚪️ découvrent le 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 avant la finale… 👀✨#CoupeDeFrance pic.twitter.com/OZnZdmVst2 — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 23, 2025

« On est focalisés pour l’instant sur la rencontre de demain (samedi), en essayant de ne pas se pénaliser pour celle de jeudi. Mais il est clair qu’on veut surtout rester en Ligue 1. On n'est pas favoris pour la Coupe, mais il y a quand même la possibilité de créer une surprise. On jouera le coup à fond. On n'est pas favoris, c'est évident. Les surprises ont plutôt lieu lors des tours précédents. Mais tout est possible, ça reste un match de foot. C'est une bouffée d'oxygène cette finale, on demande aux joueurs de ne rien regretter », a annoncé l’ancien adjoint de Will Still.