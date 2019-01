L1 : Chavarria opéré mardi d'une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale

Dans : Reims, Ligue 1, EAG.

Pablo Chavarria se souviendra longtemps du match Guingamp-Reims qu'il a quitté sur une civière après avoir pris en plein dans le nez le pied de Papy Djilobodji, auteur d'un retourné totalement raté qui a fracassé le joueur champenois. Si le joueur guingampais a logiquement été expulsé, Pablo Chavarria n'a pas fini de faire les frais du geste involontaire mais violent de son adversaire. En effet, le Stade de Reims a annoncé ce lundi après-midi que son attaquant avait passé de nouveaux examens et qu'il souffrait d'une fracture complexe du nez avec déviation de la cloison nasale. Résultat, Pablo Chavarria sera opéré mardi à Reims et il est d'ores et déjà forfait pour les trois prochaines semaines.