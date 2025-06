10 millions pour Reims, c'est le jackpot

Dans : Reims.

Par Quentin Mallet

Avec la descente en Ligue 2 et ses difficultés économiques, le Stade de Reims va devoir songer à vendre les plus gros actifs de son effectif. Parmi eux, le jeune Valentin Atangana, lequel pourrait rapporter plus de 10 millions d'euros.

La saison qui vient de se conclure aura été définitivement catastrophique pour le Stade de Reims. Malgré les belles émotions vécues grâce à un parcours en Coupe de France qui a permis aux hommes de Samba Diawara de se hisser jusqu'en finale, la deuxième moitié de l'exercice fut une catastrophe en championnat. Les Rémois ont terminé barragistes et ont perdu leur place en Ligue 1 au détriment du FC Metz. Une situation particulièrement délicate pour un club en grande difficulté financière. Pour redresser la barre, passer l'audience face à la DNCG et tenter de se relancer rapidement en Ligue 2, Jean-Pierre Caillot va devoir vendre. Et ça tombe bien, car dans son effectif se trouve des joueurs disposant d'une belle cote à l'étranger.

Reims peut empocher le jackpot

Dans les colonnes de BILD, on apprend que Valentin Atangana génère énormément d'intérêts auprès de plusieurs clubs étrangers. Auteur d'une saison très prometteuse sur le plan individuel, le milieu défensif de 19 ans a tapé dans l'oeil d'Aston Villa, de West Ham, de la Lazio, de la Fiorentina et de l'Eintracht Francfort. Le natif de Yaoundé au Cameroun est décrit comme un très gros talent, « techniquement calme, défensivement agressif et disponible pour un montant potentiellement intéressant », lit-on. Un montant qui ravira dans tous les cas le Stade de Reims.

Même si elle n'est pas en position de force à cause de la descente en Ligue 2, la direction champenoise demande au moins 10 millions d'euros pour laisser partir celui qui compte déjà 63 apparitions avec son club formateur. Aussi, Atangana pourrait privilégier un club qui jouera une compétition européenne majeure la saison prochaine. En ce sens, l'Eintracht part peut-être avec une longueur d'avance.