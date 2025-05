Un rebondissement prive le Paris FC d’un gros coup

Promu en Ligue 1, le Paris FC se lance dans un recrutement ambitieux. La preuve avec la piste menant au Sénégalais Idrissa Gueye. Malheureusement pour les Parisiens, le milieu en fin de contrat à Everton devrait finalement choisir une option inattendue.

Le Paris FC sera probablement l’un des animateurs du mercato estival. Avec la puissance financière de ses actionnaires, inhabituelle pour un simple promu, le club de la famille Arnault a les moyens de frapper fort. Les Parisiens vont tenter de bâtir un effectif à la hauteur de leurs ambitions en Ligue 1. Il faut donc s’attendre à les voir cibler des joueurs aussi confirmés qu’Idrissa Gueye.

En fin de contrat à Everton, le milieu de 35 ans est effectivement annoncé dans le viseur du Paris FC. Pour son niveau, son expérience et sa connaissance du championnat français, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain représente une valeur sûre. Le promu n’est donc pas le seul à vouloir obtenir sa signature. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, la menace ne vient pas des autres courtisans. Ce sont plutôt les Toffees qui risquent d’empêcher le retour d’Idrissa Gueye dans la capitale. Selon les informations de Foot Mercato, Everton, qui n’a pas abandonné l’idée de conserver son milieu de terrain, lui a proposé une prolongation de contrat.

🚨EXCL: 🔵🇸🇳 #PL |



🔐 Idrissa Gueye, closing in on new deal at Everton as agreement is now at the final stages.



➡️ Discussions progressing amicably - Gueye is keen to stay on Merseysidehttps://t.co/l2EGHvHoUf pic.twitter.com/loxgoRDLZG