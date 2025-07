Un mercato parfait au Paris FC, il est sur les fesses

Dans : Paris FC.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC sera une équipe à suivre la saison prochaine en Ligue 1. Le club de la capitale espère bien assurer son maintien le plus vite possible pour jouer une place de choix.

Fort de gros moyens financiers, le PFC appréhende son arrivée en Ligue 1 avec beaucoup de confiance. La direction ne fait pas forcément des folies sur le marché des transferts mais veut apporter de belles plus-values à l'écurie francilienne. Des joueurs comme Nhoa Sangui ou encore Moses Simon ont déjà signé. Otavio et Benjamin André pourraient prochainement suivre. De quoi rassurer certains fans et observateurs du Paris FC, qui avaient quelques doutes concernant la stratégie des pensionnaires de Jean Bouin. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Walid Acherchour valide le projet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris FC (@parisfc)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le travail des Parisiens : « Dans les idées et la cohérence, j'aime beaucoup ce que le club est en train de réaliser. (...) Il y a de la non-précipitation. Simon, André, Sangui, Otavio... Je suis rassuré par le profil des recrues. Je me posais des questions sur la stratégie mais je suis plutôt rassuré par le profil des recrues. Elles sont prêtes. Ce n'est pas un promu le PFC, c'est un peu comme Monaco quand ils sont remontés avec Ranieri. C'est une équipe qui va rapidement jouer le top 10 en Ligue 1. Leur recrutement est fiable et affirmé, ça présage de très bonnes choses pour le club ». Pour rappel, le PFC débutera sa saison en Ligue 1 par un déplacement à Angers à la mi-août. Les hommes de Stéphane Gilli ont encore du temps pour se renforcer d'ici-là. Mais attention à ne pas rater le départ dans un championnat où la concurrence est féroce. En tout cas, le projet du club de la capitale plait à pas mal de joueurs. De quoi rassurer la direction du Paris FC.