Trapp de retour à Paris, le gros coup du PFC ‍!

Prêt à frapper fort sur le marché des transferts, le Paris FC devrait parvenir à convaincre Kevin Trapp. Le promu a bien avancé dans ses discussions avec l’Allemand. Sauf rebondissement, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain va rapidement débarquer en provenance de Francfort.

S’il parvient à ses fins, le Paris FC n’aura pas l’allure d’un simple candidat au maintien en Ligue 1. Le club de la famille Arnault se donne les moyens de conserver sa place dans l’élite, et sans doute plus encore. On sait que les Parisiens comptent miser gros sur un attaquant du calibre de Matthis Abline. Mais en attendant de savoir s’ils parviendront à faire craquer le FC Nantes et son président Waldemar Kita, qui réclament 40 millions d’euros pour leur buteur, c’est un gros coup au poste de gardien qui se dessine.

En effet, le quotidien Le Parisien annonce la probable signature de Kevin Trapp ! Compte tenu de son expérience et de sa situation, le portier entré dans la dernière année de son contrat à l’Eintracht Francfort est considéré comme une opportunité à ne surtout pas manquer. Le Paris FC a donc entamé des discussions avec l’Allemand depuis plusieurs semaines. Des échanges jugés très positifs ces dernières heures. Les deux parties sont annoncées proche d’un accord et l’on imagine que le promu pourra ensuite s’entendre avec l’Eintracht Francfort pour le gardien âgé de 35 ans.

Mauvaise nouvelle pour Nkambadio

Si la tendance se confirme, Kevin Trapp, à quelques dizaines de mètres de Lucas Chevalier, deviendra lui aussi l’une des attractions du championnat au sein d’une ville qu’il connaît bien. L’ancien rempart du Paris Saint-Germain (2015-2019) y a disputé 91 matchs et remporté 11 titres avant son départ par la petite porte. A l’époque, la concurrence représentée par Alphonse Areola et Gianluigi Buffon l’avait poussé vers la sortie. Quelques années plus tard, Kevin Trapp a peut-être demandé des garanties avant de retrouver la capitale. Son arrivée risque de reléguer le Bleuet Obed Nkambadio sur le banc.