Red Bull trahit le Paris FC

Le Paris FC sera encore attentif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale aimerait s'attacher les services de joueurs d'expérience.

Le PFC a raté ses débuts en Ligue 1 avec une défaite sur la pelouse d'Angers ce dimanche. Les Parisiens auront un autre déplacement périlleux qui s'annonce dans quelques jours sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. Peut-être que d'ici à cette rencontre, les pensionnaires de Jean Bouin compteront dans leur effectif de nouveaux joueurs. Le Paris FC veut notamment se renforcer en défense. Ces dernières semaines, il se disait que l'arrivée d'Hamari Traoré au club était bouclée, alors qu'une place de capitaine attendait même l'ancien du Stade Rennais. Mais voilà, son arrivée traine encore et encore. Une raison limpide explique ce contre-temps.

Le Paris FC proche de laisser tomber pour Hamari Traoré ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, c'est tout simplement Red Bull qui s'oppose à l'arrivée de Traoré. Le groupe autrichien n'apprécie pas plus que cela le profil du Malien, qui n’entre pas dans sa philosophie de recrutement. Le journaliste précise que cet été, Red Bull « possède un fort pouvoir décisionnel ». Reste à savoir si la situation se débloquera ou si le Paris FC devra changer son fusil d'épaule et recruter un autre joueur. Le temps presse en tout cas pour le promu, qui a besoin de prendre rapidement des points pour se rassurer dans cette Ligue 1. La récente arrivée au club de Willem Geubbels pourrait dynamiser l'attaque francilienne. Kevin Trapp devrait bientôt signer et apporter son expérience au poste de gardien de but. Mais les chantiers sont nombreux pour espérer durer dans l'élite. Il faudra que tout les actionnaires du PFC s'entendent, notamment sur le marché des transferts.