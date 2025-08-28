Pierre Lees-Melou signe au Paris FC (off.)

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Ce qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines est désormais officiel : Pierre Lees-Melou s'est engagé au Paris FC. Après un transfert avorté à l'Olympique Lyonnais, faute d'accord avec le Stade Brestois, il a pris son mal en patience pour trouver un nouveau club. Les dirigeants franciliens avaient fait de lui leur priorité pour renforcer leur milieu de terrain après avoir manqué de recruter Benjamin André (LOSC) et lui offraient un meilleur salaire que dans son club actuel.

Sur son compte X, le Paris FC a officialisé la nouvelle et a indiqué que Pierre Lees-Melou a signé un contrat portant jusqu'en juin 2027, soit d'une durée de deux ans. Un pari intéressant pour le joueur de 32 ans qui quitte une équipe brestoise avec laquelle il a écrit les plus belles heures de l'histoire du club breton lors des saisons précédentes. Un transfert estimé à 6,5 millions d'euros, bonus compris, comme le révélait plus tôt dans la journée Le Parisien.