PFC ‍: Paris met le paquet sur un solide défenseur

Dans : Paris FC.

Par Alexis Rose

Promu en Ligue 1 après une saison réussie sous les ordres de la famille Arnault et du groupe Red Bull, le Paris FC souhaite réaliser un gros mercato pour jouer les trouble-fêtes dès son arrivée dans l’Elite. Pour cela, le futur concurrent du PSG a déjà ciblé de bons joueurs du championnat de France, comme Moses Simon ou Matthis Abline de Nantes. Mais le PFC suit aussi d’anciens de L1, comme Hamari Traoré.

Mercato : le Paris FC sur Hamari Traoré (Real Sociedad) https://t.co/gWalyyWUg2 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 8, 2025

Selon les informations du journal L’Equipe, Paris « tente d'avancer depuis plusieurs jours sur la signature du latéral droit et ancien Rennais ». Si les détails des négociations n’ont pas filtré, l’international malien pourrait se laisser tenter par ce nouveau challenge. Tout simplement parce que le latéral droit n’a plus qu’un an de contrat avec la Real Sociedad, où il n’a disputé que 13 matchs la saison passée. Autant dire que le joueur de 33 ans est clairement sur le départ du côté du club basque.

Quoi qu’il en soit, avec cette nouvelle piste intéressante, le PFC montre qu’il a envie de réaliser de jolis coups à moindre coût sur le marché des transferts, avec l’objectif de construire une équipe compétitive pour viser un peu mieux que le maintien en 2026.