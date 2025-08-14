PFC ‍: Paris lâche Abline et fonce sur Willem Geubbels

Dans : Paris FC.

Par Alexis Rose

Le Paris FC a décidé de changer son fusil d’épaule durant ce mercato estival. À fond sur Matthis Abline depuis plusieurs semaines maintenant, le club promu a décidé de lâcher l’affaire pour l’attaquant nantais, sachant que son président Waldemar Kita demande toujours plus de 40 ME pour son international espoirs français. Par conséquent, le PFC s’est d’ores et déjà rabattu sur son plan B, à savoir Willem Geubbels. Également pisté par Rennes, Toulouse et Lens en L1, le joueur de 23 ans est séduit par le projet parisien porté par la famille Arnault et Red Bull. Et selon L’Equipe, l’attaquant de Saint-Gall « s'est mis d'accord avec le Paris FC ».

Geubbels d'accord avec le Paris FC

En discussion avec le club suisse depuis quelques temps, le deuxième club parisien va maintenant passer à l’action pour satisfaire les exigences de Saint-Gall. Alors que Geubbels est aussi pisté par des clubs anglais et allemands, le PFC devra débourser une grosse dizaine de millions d'euros pour s’attacher les services de l’ancienne pépite de l’OL. Avec ce nouveau dossier bien engagé, le promu parisien continue d’afficher ses ambitions après les arrivées d’Otavio, Moses Simon et la probable venue de Kevin Trapp.