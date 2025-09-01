Paris signe deux gros renforts et zappe Kanté

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC ne va pas chômer dans ce dernier jour du mercato. Le club francilien va officialiser les signatures de Jonathan Ikoné et d’Hamari Traoré. Le promu n’a en revanche pas l’intention de tenter le pari Ngolo Kanté.

Déjà très actif depuis le début du mercato avec les signatures d’Otavio, Simon ou encore Lees-Melou, le Paris FC va profiter de la dernière journée du mercato pour officialiser des recrues supplémentaires. RMC confirme que le promu francilien va boucler ce lundi les arrivées de Jonathan Ikoné et d’Hamari Traoré. Deux renforts de poids pour le PFC avec des joueurs habitués à la Ligue 1, qui vont apporter beaucoup d’expérience au groupe francilien. De l’expérience, Ngolo Kanté aurait aussi pu en faire bénéficier aux joueurs du Paris FC.

Ngolo Kanté ne signera pas au Paris FC

🔥🔵 Hamari Traoré et Jonathan Ikoné arrivent au Paris FC, alors que deux autres éléments offensifs sont espérés ce lundi lors de la dernière journée du mercato estival, dont un buteur confirmé de Ligue 1. https://t.co/6MikQTAH6q — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2025

Mais à en croire la radio, le Paris FC ne recrutera plus au milieu de terrain après la signature il y a quelques jours de Pierre Lees-Melou en provenance de Brest. Le champion du monde 2018 avait été proposé par ses agents à plusieurs clubs de Ligue 1 ces dernières semaines, dont l’AS Monaco et le Paris FC. Mais après mûre réflexion, le club détenu par la famille Arnault a fait le choix de ne pas s’attarder sur le dossier du milieu de terrain d’Al-Ittihad, pour qui un retour en France à un an de la Coupe du monde aurait sans doute été bénéfique.

Reste à voir s’il trouvera une autre porte de sortie dans la dernière ligne droite du mercato. De son côté, le Paris FC pourrait conclure son marché des transferts avec les arrivées de Traoré et d’Ikoné, pour qui les visites médicales sont prévues dans la journée de lundi avant une officialisation attendue avant 20 heures.