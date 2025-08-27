Paris poursuit son mercato à Manchester City

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC souhaite faire encore venir un joueur par ligne d’ici la fin du mercato. En défense, c’est le nom d’Issa Kaboré qui est évoqué ce mercredi pour rejoindre le promu francilien en provenance de Manchester City.

Le Paris FC a déjà dépensé 45 millions d’euros depuis le début du mercato, mais les arrivées d’Otavio, Simon, Sangui, Geubbels et Trapp ne suffiront sans doute pas à faire du promu francilien un club qui compte en Ligue 1. Red Bull et la famille Arnault en ont conscience, et souhaitent faire venir encore trois à quatre joueurs d’ici la fin du mercato le 1er septembre. Au milieu de terrain, la venue de Pierre Lees-Melou est en excellente voie. L’ancien Brestois pourrait être imité par un joueur de Manchester City dans les jours à venir.

Understand Leicester, Ipswich, Hamburg and Paris FC are all showing late-window interest in Manchester City defender Issa Kabore.



Understand Manchester City prefer to sell but also open to a loan.👕 pic.twitter.com/r6LadeowN3 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2025

Et pour cause, le journaliste Ben Jacobs nous apprend que le PFC est très intéressé par la signature d’Issa Kaboré. Passé par l’OM il y a deux saisons, le latéral droit des Citizens fait partie des pistes suivies avec attention par le club détenu par la famille Arnault. Le joueur ne sera pas retenu par Pep Guardiola en cas de bonne offre. Manchester City privilégie un transfert sec pour Issa Kaboré, lequel n’entre pas dans les plans du club à long terme. Mais si aucune offre de transfert n’arrive sur le bureau des dirigeants anglais, alors un prêt pourrait aussi être accepté.

Manchester City aimerait un transfert sec

Dans ce dossier, le Paris FC n’est pas seul puisque la situation d’Issa Kaboré a également retenu l’attention de Leicester, d’Ipswich et d’Hambourg. Reste maintenant à voir quel projet retiendra l’attention du joueur et aura sa préférence et surtout, quel club dégainera la meilleure offre aux yeux des dirigeants de Manchester City. L’international burkinabé a en tout cas un profil intéressant pour venir renforcer l’arrière-garde parisienne et oublier l’échec de la très séduisante piste Hamari Traoré, recalé par le PFC après le véto posé par Red Bull.